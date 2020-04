Em live, Bolsonaro ignora possível saída de Moro

O presidente Jair Bolsonaro ignorou a possível saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, em live semanal no Facebook nesta quinta-feira, 23. “Vai ser uma live bastante rápida e o assunto do momento. O auxílio emergencial”, anunciou Bolsonaro no início da transmissão ao vivo que contou com a participação do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

Mais cedo, Moro avisou a Bolsonaro que deixará o governo caso o mandatário imponha um novo nome para o comando da Polícia Federal, atualmente ocupado por Maurício Valeixo.

O presidente ainda não se manifestou sobre a possível saída do ministro em nenhuma rede social. Ao chegar ao Alvorada no final da tarde desta quinta, ele evitou tratar do assunto.

OMS

Durante a transmissão, que durou pouco mais de 16 minutos, Bolsonaro evitou comentar sobre questões polêmicas do coronavírus, como já fez em lives anteriores. Em um dos poucos momentos, voltou a dizer que o emprego sempre foi uma preocupação. “Você não imagina o quanto apanhei da mídia brasileira. Aquela historinha: vida você não recupera, economia recupera.”

O presidente ainda comentou sobre os processos que está respondendo dentro e fora do País. “Estou sendo acusado de genocídio por estar defendendo uma tese diferente da Organização Mundial da Saúde”, afirmou Bolsonaro.

A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) protocolou no começo de abril uma representação contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Na denúncia, a entidade alega que o chefe do Executivo praticou crime contra a humanidade ao incentivar ações que aumentam o risco de proliferação do novo coronavírus.

O presidente justificou o fato de não estar seguindo as recomendações da OMS com o fato de o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, não ser médico. "O presidente da OMS não é médico. Tem que seguir OMS? Tem que seguir ministério da Justiça? Tem que seguir determinações, orientações", afirmou Bolsonaro.

Conhecido como Dr. Tedros, apesar de não ser médico, Tedros é formado em biologia, fez mestrado em imunologia de doenças infecciosas na Universidade de Londres e concluiu doutorado em saúde comunitária na Universidade de Nottingham, também no Reino Unido.