Em junho, líderes debatem o País no Brazil Forum UK

Em sua sexta edição, o Brazil Forum UK – evento realizado por estudantes brasileiros de pós graduação no Reino Unido – vai debater temas urgentes para o desenvolvimento nacional, como questões ambientais, vacinação, desigualdade social e diversidade. Entre 5 e 13 de junho, participam dos painéis temáticos personalidades como o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, o youtuber Felipe Neto e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. Na próxima terça, um painel pré-evento discute educação.

O Estadão será parceiro na transmissão de duas das mesas nas plataformas digitais do jornal. O painel “Crise Climática e Justiça Ambiental”, que terá a participação de Barroso, da pesquisadora em justiça climática Andréia Coutinho Louback e da ativista adolescente Catarina Lorenzo, ocorre no dia 7 de junho às 14h. Já o encontro sobre “Sustentabilidade socioambiental: etnoconhecimento das populações na Amazônia”, com Marina Silva, a advogada e ativista indígena Naiara Tukano e o professor indígena Danilo Silva Guimarães, será transmitido no dia 10 de junho às 17h.

Os demais painéis poderão ser acompanhados pelo site do evento ou pela conta do Brazil Forum UK no YouTube.

“Nossa preocupação foi tentar trazer todas as vozes do Brasil, não só as vozes privilegiadas que chegam ao Reino Unido para estudar, não só os políticos reconhecidos”, afirmou Larissa Beckman, coordenadora de conteúdo do evento. “Temos políticos reconhecidos (participando), mas também estamos trazendo indígenas, LGBTs e negros para falar porque a gente acha que o País é feito de todas essas pessoas, não só das que sempre são ouvidas.”

O fórum contará, por exemplo, com a primeira vereadora transgênero de São Paulo, Erika Hilton, e com a primeira deputada estadual transexual da Assembleia Legislativa de São Paulo, Erica Malunguinho. Haverá ainda a participação do Cacique Xukuru, prefeito eleito em Pesqueira (PE) que aguarda julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre sua posse e que atua como secretário de Governo e Planejamento da administração interina.

O tema do fórum“O futuro é no presente que começa”, foi tirado de uma canção da sambista negra e deputada estadual por São Paulo Leci Brandão, que também estará entre os debatedores. Trata-se da primeira edição a contar com uma maioria não branca e com falas de pessoas transexuais.