Em discurso de posse, Bolsonaro defende pacto nacional e sociedade sem divisões

Em seu discurso de posse, o presidente Jair Bolsonaro defendeu um pacto nacional e prometeu "construir uma sociedade sem discriminação ou divisão". O presidente ainda afirmou que irá "libertar definitivamente" o Brasil "da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica". Bolsonaro convocou o Congresso para ajudá-lo a aprovar as “reformas estruturantes” de que o País precisa.

“Vamos fazer um pacto nacional entre a sociedade os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário na busca de novos caminho para o novo Brasil”, afirmou.

As falas de Bolsonaro duraram pouco mais de nove minutos durante a solenidade no Congresso Nacional. O presidente e seu vice, general Hamilton Mourão, assinaram às 15h17 o termo de posse para o mandato de 2019 a 2022. "Estou casando com vocês", brincou o 38º presidente enquanto assinava o termo com parlamentares presentes, que o ovacionaram.

Pouco antes, durante a sessão comandada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), Bolsonaro e seu vice leram o compromisso com a Constituição e ouviram do 1º secretário da mesa, deputado Fernando Giacobo (PR-PR), a leitura do termo de posse. Eles também cantaram o hino nacional. Participaram da cerimônia o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli.

Durante o discurso, Bolsonaro prometeu "respeitar as religiões”, mas mantendo a vase da “tradição judaico-cristã".

O presidente ainda afirmou que irá "libertar definitivamente" o Brasil da corrupção. Afirmou que o governo não vai gastar mais do que arrecada, que os contratos serão cumpridos e que seu governo fará "reformas estruturantes".

Bolsonaro voltou a dizer que montou uma equipe "de forma técnica": "Sem o tradicional viés político, que culminou em corrupção”.

O discurso foi interrompido por aplausos mais de uma vez. Bolsonaro prometeu valorizar os que "sacrificam suas vidas" para garantir a segurança. Ele afirma que policiais merecem e devem ser respeitados.

Atentado. Foi sua primeira fala como presidente empossado. Bolsonaro abriu a fala agradecendo por estar vivo, após ter sofrido um ataque a faca durante a campanha. Para ele, os médicos “operaram um milagre” ao salvá-lo.

“Com humildade volto à Casa onde por 28 anos me empenhei em servir a nação brasileira. Volto como presidente da República, num mandato confiado pela vontade soberana do povo. Agradeço a Deus por estar vivo", disse Bolsonaro ao iniciar o discurso.