Em debate, Marina ataca aliança de Alckmin com Centrão

A candidata Marina Silva (Rede) nas eleições 2018 atacou a aliança do candidato Geraldo Alckmin (PSDB) com os partidos do chamado Centrão, durante debate presidencial realizado pela Band, nesta quinta-feira, 9. Em resposta, o tucano criticou a vida partidária da ex-ministra e disse que há ótimas pessoas "em todos os partidos".

"As alianças são sempre por tempo de televisão, para se manter no poder", afirmou Marina, ao relembrar o arco partidário em torno de Alckmin. "Elas são a base de sustentação do governo de Michel Temer." Para a candidata, o País deve "mudar os que estão patrocinando a crise".

Em reação, Alckmin afirmou que há "ótimas pessoas" em todos os partidos. "Construímos aliança com siglas do centro para aprovar reformas que população precisa", disse. O tucano criticou ainda a aliança de Marina com o PV, que indicou Eduardo Jorge como vice da chapa da ex-ministra.

Em outro ponto de embate entre os dois candidatos, Marina disse que vai enfrentar a reforma da Previdência, mas não com "propostas draconianas".

Alckmin disse ainda que vai "trabalhar nas causas para poder reduzir os juros no Brasil".