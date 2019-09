Em conflito com o PSL, Witzel quer ser opção do partido para a Presidência: ‘Precisamos unir o País’

RIO - O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), criticou indiretamente o presidente Jair Bolsonaro ao dizer que a política brasileira ainda não abandonou o palanque das eleições do ano passado. O governador, que confirma a intenção de concorrer à Presidência em 2022, pregou a “união do País” e, ao analisar o cenário que se desenha para a eleição, disse que gostaria de ser uma opção para o próprio PSL de Bolsonaro, com o qual está em conflito.

“Em 2022 nós temos que avaliar o cenário: como vai estar o Bolsonaro, como vão estar os outros candidatos”, divagou. “Eu gostaria de ser também uma opção (de apoio) para o PSL.”

Witzel esteve na sede do BNDES, no Rio, onde fez palestra na abertura do Fórum Nacional. Com discurso centrado em temas nacionais, disse que o País perde quando a política “permanece polarizada”. Numa tentativa de se colocar como um contraponto ao governo Bolsonaro, falou pelo segundo dia seguido que tem um projeto de Brasil.

Diálogo e combate à intolerância

Como símbolo da união que prega, Witzel sugeriu um aperto de mão com o petista Wellington Dias, governador do Piauí, que participou do evento a seu lado. O gesto de conciliação é uma forma de se desvencilhar do radicalismo de Bolsonaro e se posicionar como um candidato mais moderado que o atual presidente, a exemplo do que vem fazendo o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Após a palestra de Dias, Witzel voltou a tomar a palavra e disse que, guardadas discordâncias ideológicas, é preciso manter o diálogo. “Não podemos levar para a intolerância. Tenho um filho trans, que faz parte do movimento LGBT, embora meu partido seja um partido cristão”, afirmou, com a voz embargada, o governador do Rio, que também chamou de “lambança” a ação do prefeito Marcelo Crivella na Bienal do Livro.

No início desta semana, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), que preside o partido no Estado, determinou o desembarque da legenda do governo Witzel. A ordem inclui tanto a base aliada na Assembleia Legislativa, a Alerj, quanto cargos na gestão. Até agora, porém, ninguém renunciou. Nesta quarta-feira, Flávio deixou claro que quem quiser continuar como aliado do governador deve se desfiliar do PSL.

Witzel comentou, nesta manhã, que as portas do PSC estariam abertas para eventuais descontentes com a ordem do senador. “Os deputados do PSL são excelentes quadros e serão bem-vindos”, afirmou. O governador disse ter ficado surpreso com a decisão de Flávio, que será procurado para conversar sobre o assunto.

A discordância, que até semana passada se limitava aos bastidores, explodiu quando Witzel fez críticas a Bolsonaro em entrevista ao canal Globonews e negou que tenha sido eleito na esteira do bolsonarismo em 2018. Ele tinha 1% das intenções de voto no início do período eleitoral.