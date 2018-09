Em ato de 7 de Setembro em Brasília, filho de Temer imita arma com as mãos

O filho do presidente Michel Temer, Michelzinho, de 9 anos, fez gestos com as mãos imitando uma arma durante o desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios. Michelzinho acompanha o pai e a mãe, Marcela Temer, na tribuna das autoridades.

O gesto feito pelo filho do presidente lembra o repetido constantemente pelo candidato à Presidência Jair Bolsonaro, que foi alvo de um atentado à faca em Juiz de Fora, Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira, 6. Bolsonaro tem sido criticado por ensinar crianças a imitar armas com as mãos. Procurada, a assessoria do Palácio do Planalto disse que não irá comentar o fato.

O desfile foi aberto por volta de 9h, com o Hino Nacional cantado pelo coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília e apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Temer foi recebido com honras militares feitas pelo Batalhão da Guarda Presidencial, mas foi vaiado por presentes, principalmente os que estavam nas arquibancadas populares, mais distantes do presidente.

Neste ano, há um forte esquema de segurança em toda a Esplanada, onde foi colocado um muro de lata cobrindo praticamente toda a via do desfile. O clima, no entanto, foi de tranquilidade.

O desfile deste ano é o terceiro e último do qual Temer participa como presidente. A parada cívico-militar comemora os 196 anos da Independência.

Onze ministros acompanharam o desfile da tribuna das autoridades: o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha; da Secretaria-Geral, Ronaldo Fonseca; da Defesa, Joaquim Silva e Luna; da Justiça, Torquato Jardim; da Segurança Pública, Raul Jungmann; da Fazenda, Eduardo Guardia; do Planejamento, Esteves Colnago; das Cidades, Alexandre Baldy; da Cultura, Sérgio Sá Leitão; do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame; e da Transparência e Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, assistiram ao desfile cerca de 30 mil pessoas, das quais 25 mil ocuparam arquibancadas e tribunas.

No Rio e em Brasília, apoio a Bolsonaro

Cartazes de apoio ao candidato Jair Bolsonaro foram exibidos por pessoas que estão assistindo ao desfile cívico comemorativo na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro.

“Ele vai resistir e será nosso presidente”, afirmou o advogado Lucio Almeida, de 32 anos, que segurava um cartaz onde se lia “Força, Bolsonaro”.

O desfile teve início às 9h30 e deve se estender até por volta do meio dia. Policiais civis e militares assassinados neste ano no Estado do Rio de Janeiro foram homenageados em banners e numa citação. Em meio ao público, dezenas de cabos eleitorais distribuem santinhos de candidatos a deputado federal e estadual, boa parte deles do partido de Bolsonaro.

Em Brasília, apoiadores também foram vistos com camisas pró-Bolsonaro.