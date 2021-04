Conselho de Ética da Câmara julga caso Eduardo Bolsonaro; acompanhe ao vivo

BRASÍLIA - O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados julga nesta quinta-feira, 8, duas representações contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República. Ele é acusado de quebrar o decoro parlamentar ao defender "um novo AI-5", ato mais duro do regime militar, em resposta a uma eventual radicalização de protestos no Brasil por parte da esquerda. Se o caso contra Eduardo for arquivado, como recomenda o relator dos processos, deputado Igor Timo (Podemos-MG), o Conselho estará cumprindo sua tradição: nos últimos 20 anos, 148 deputados foram alvo de representação, mas apenas 22 (ou 14,8%) tiveram um parecer pela perda do mandato aprovado. E destes, só sete foram efetivamente cassados pelo Plenário da Câmara.

Na atual legislatura, iniciada em janeiro de 2019, ao menos 19 deputados já foram alvo de representações no Conselho — e em nenhum dos processos o colegiado recomendou a cassação dos mandatos. Casos de maior repercussão, como o do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso após divulgar vídeos com ataques e ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal, e da deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada de matar o próprio marido, ainda se arrastam no colegiado à espera de um desfecho. Acompanhe abaixo a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que deve aprovar parecer sobre o caso Eduardo Bolsonaro:

Historicamente, a principal causa de cassação no Conselho de Ética são as acusações de corrupção. Todos os 22 casos que resultaram na aprovação de pareceres pela perda de mandato nas últimas duas décadas estão relacionados a crimes como peculato, extorsão, lavagem de dinheiro e recebimento de propinas.

Destes, mais da metade está relacionada ao escândalo do mensalão, esquema que consistia na compra de apoio político de deputados pelo governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao todo, 22 deputados tiveram pareceres pela cassação, mas só três acabaram efetivamente perdendo o mandato. Os demais renunciaram antes.

A Lava Jato, maior investigação contra a corrupção no País, resultou na cassação de outros três deputados. Dois deles -- André Vargas (PT-PR) e Luis Argôlo (SDD-BA), por envolvimento com o doleiro Alberto Yousseff, primeiro delator da operação ao revelar boa parte do esquema de desvio de dinheiro público na Petrobrás.

Nem sempre o crime em si é o que motiva a representação, porém. Em 2015, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (então no MDB) foi cassado por ter mentido aos demais deputados sobre a existência de contas na Suíça, durante a CPI da Petrobrás. Ao todo, o colegiado já recebeu 178 representações contra deputados desde 2001, quando foi criado.

Duas representações contra Eduardo Bolsonaro seguem em análise no conselho — ambas relatadas por Igor Timo, que apresentou parecer pelo arquivamento dos processos na segunda-feira, 5. Um pedido de vista (mais tempo para análise) da oposição, porém, adiou a votação.

Uma das acusações foi formulada por PT, PSOL e PC do B, e a outra pela Rede Sustentabilidade. Em ambos os casos, Eduardo é acusado de quebrar o decoro parlamentar em uma entrevista à jornalista bolsonarista Leda Nagle, em outubro de 2019. Ao comentar protestos que ocorriam na época no Chile, Eduardo disse que “se a esquerda radicalizar” com protestos, a resposta poderia vir por meio de “um novo AI-5”. A referência é ao Ato Institucional nº 5, de 1968, que endureceu a repressão durante a ditadura militar.

No parecer, Timo escreveu que “as condutas descritas não configuram afronta ao decoro parlamentar”. Segundo o parlamentar, “o representado (Eduardo Bolsonaro) não extrapolou os direitos inerentes ao mandato, atuando, assim, conforme as prerrogativas que possui, haja vista que, durante entrevista concedida a uma jornalista, utilizou da palavra para manifestar-se politicamente, consoante lhe permite o seu ofício”.

A análise das decisões do Conselho de Ética mostra que o parecer de Timo segue o padrão do colegiado: nos últimos 20 anos, nenhum deputado foi condenado por falas ofensivas ou preconceituosas.

Pai de Eduardo, o presidente Jair Bolsonaro também foi beneficiado por este padrão do conselho: ele foi alvo de quatro representações no colegiado ao longo de seus sete mandatos, sempre por causa de falas polêmicas. Em todos os casos, os processos foram arquivados.

O último caso contra Jair Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara foi apresentado pelo PV, em 2016. O partido acusava o atual presidente da República de ter quebrado o decoro parlamentar em abril de 2016, durante a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no Plenário da Câmara. Na ocasião, Bolsonaro dedicou seu voto pró-impeachment à “memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra”, torturador condenado pela Justiça Brasileira.

Flordelis. No caso da deputada e pastora evangélica Flordelis, o conselho está ouvindo testemunhas relacionadas ao caso, conforme plano de trabalho apresentado pelo relator, o deputado Alexandre Leite (DEM-SP). De acordo com a assessoria, a fase atual, de instrução do processo, seguirá até 13 de maio. Depois disso, Leite tem mais dez dias úteis para apresentar o relatório.

Flordelis é ré na Justiça do Estado do Rio sob a acusação de ter sido a mandante do assassinato do marido, o também pastor Anderson do Carmo, ocorrido em junho de 2019. Ela nega a acusação e segue exercendo seu mandato na Câmara.