Eleito pela primeira vez, major será líder na Câmara dos Deputados

Eleito pela primeira vez para exercer o mandato de deputado federal, o Major Vitor Hugo (PSL-GO), de 41 anos, será o líder do governo na Câmara dos Deputados a partir de fevereiro. O anúncio foi feito na segunda-feira, 14, pelo presidente Jair Bolsonaro em sua conta no Twitter. “Comunico que a Liderança do Governo na Câmara será exercida pelo Deputado Federal Major Vitor Hugo (PSL/GO), advogado e consultor legislativo concursado desde 2015”, escreveu Bolsonaro em sua rede social.

Na sequência, o deputado eleito respondeu, também pela rede social, ao presidente. “Um grande desafio!! Obrigado, 01, pela confiança! Força!”, escreveu. O 01 é uma referência a Bolsonaro. Na segunda, Vitor Hugo se encontrou com Bolsonaro pela manhã no Palácio do Planalto. Também esteve com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Ao Estadão/Broadcast, Vitor Hugo afirmou que os projetos gestados pelo governo poderão ser discutidos previamente com os deputados para que, ao ser enviado para o Congresso, o texto já seja conhecido pelos parlamentares. A dinâmica, no entanto, não alteraria o trâmite processual normal das matérias na Câmara.

"Vamos envolver o máximo de pessoas já durante a elaboração das propostas, ainda no Executivo, para que ela chegue ao Congresso com um debate iniciado, que já se considere o componente político na elaboração das propostas", afirmou.

Sobre o fim do chamado "toma lá, dá cá", o deputado eleito afirma que o desafio é do Brasil inteiro e não apenas dele enquanto líder do governo. "Como é o País inteiro que tem ânsia por isso, a gente imagina que, embora seja desafiador, existe uma pré-disposição de todos, inclusive dos parlamentares", disse.

Mestre em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército e bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, Vitor Hugo estava lotado na Consultoria Legislativa da Câmara, na área de segurança pública e defesa nacional. Ele foi aluno dos generais - e atuais ministros - Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Carlos Alberto Santos Cruz (Governo), na escola de cadetes.

Também atuou como observador militar da Operação das Nações Unidas na Costa do Marfim (ONUCI) entre 2008 e 2009. Ao líder do governo cabe articular com as bancadas aliadas a votação de projetos de interesse do Planalto. Somente seu partido, o PSL, elegeu 52 deputados para a próxima legislatura, a segunda maior bancada. Ficou atrás do PT, com 56 eleitos.

Major Vitor Hugo foi eleito em outubro do ano passado com 31.190 votos, de acordo com dados da Justiça Eleitoral.