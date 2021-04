Eduardo Paes testa positivo para covid-19 pela segunda vez

RIO - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), informou ter recebido diagnóstico positivo de covid-19 pela segunda vez. Ele realizou o teste rápido na manhã desta quinta-feira, 15, que apresentou resultado positivo para a doença.

Segundo a assessoria de imprensa de Paes, o teste rápido foi feito porque o prefeito acordou com sintomas leves de gripe e com dor de garganta. Com o resultado positivo para covid-19, ele ficará em isolamento.

Em maio do ano passado, Eduardo Paes já havia testado positivo para a doença. Na ocasião, ele permaneceu assintomático durante todo o período de quarentena.

"Estou me cuidando em casa, atento à cidade online, conversando com secretários. Vou cuidar da saúde e vocês se cuidem também que essa história não é brincadeira", disse Paes em vídeo publicado em suas redes sociais nesta quinta.