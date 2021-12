Paes ironiza imagem de Bolsonaro em ponto de ônibus: 'Vou cancelar todos'

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), viralizou no twitter com uma publicação ironizando uma suposta foto do presidente Jair Bolsonaro (PL) em um ponto de ônibus. O fato ocorreu nesse domingo, 12, quando um internauta respondeu a uma mensagem de Paes sobre as chuvas com a imagem do presidente parado em um ponto de ônibus, rodeado por seus seguranças, com a legenda: "Presidente esperando um ônibus no Rio, registrando pessoalmente o drama que os cariocas enfrentam com esse prefeito incompetente".

Os dados do twitter mostram que Paes respondeu ao internauta no mesmo instante em que recebeu a mensagem. Em resposta, o prefeito do Rio disse: "P...Me diz aonde é! Vou cancelar todos os ônibus por lá", em sua conta no Twitter.

Segundo a agenda oficial do presidente, Bolsonaro esteve na capital fluminense para a cerimônia de declaração de guardas-marinha e entrega de espadas da turma Capitão-de-Fragata Luis Barroso Pereira, que ocorreu na Escola Naval, na manhã do último sábado, 11. Entretanto, a própria equipe de Paes avalia que a foto seria uma montagem ou foi tirada de contexto, já que chovia na capital fluminense no início da noite; nem por isso o prefeito abriu mão da piada.

Porra! Me diz aonde é! Vou cancelar todos os ônibus por lá! — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 12, 2021

Em maio deste ano, após a filiação de Paes ao PSD e a negociação com outros nomes de oposição, como ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, que faz parte do mesmo grupo político, o partido presidido por Gilberto Kassab passou a atuar de maneira mais independente ao governo.

O comentário de Paes abriu margem para críticas à sua gestão. Alguns internautas, inclusive vereadores, se posicionaram sobre a dificuldade de ter acesso a ônibus na capital fluminense.

Uhé, mas vai cancelar quais ônibus? Se você já sumiu com todas as linhas que restavam pela cidade? O carioca não aguenta mais sofrer com esse transporte público. Piadinha com coisa séria não dá mais né Prefeito. Chega! — Felipe Michel (@FelipeMichelRJ) December 13, 2021

Vou te contar prefeito lá no bairro Humaitá só passa o ônibus 309 a partir da 21:00 e todos os trabalhadores de lá tem que esperar de 30 minutos a 1 hora e ainda pegar o ônibus lotado de gente saindo pela culatra mesmo estando em pandemia. — Carlinha Lima (@PerdonoCarlla) December 13, 2021

Internautas questionaram a veracidade da imagem de Bolsonaro que foi compartilhada.