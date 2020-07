Eduardo Leite informa teste positivo para covid-19

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) anunciou nesta sexta, 24, que testou positivo para o novo coronavírus. Ele informou que seu caso é assintomático e que seguirá instruções médicas em isolamento.

"Após um teste RT-PCR e mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para Covid-19. Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas", escreveu o governador gaúcho no Twitter.

Leite recebeu no palácio do governo gaúcho na terça o ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello e, um dia antes, esteve em São Paulo para participar do programa Roda Viva, da TV Cultura.

Outros nove governadores já testaram positivo para a doença desde o início da pandemia: Wilson Witzel, do Rio de Janeiro; Carlos Moisés, de Santa Catarina; Mauro Mendes, de Mato Grosso; Helder Barbalho, do Pará; Renan Filho, de Alagoas; Paulo Câmara, de Pernambuco; Renato Casagrande, do Espírito Santo; Belivaldo Chagas, de Sergipe; e Antonio Denarium, de Roraima.