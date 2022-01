Eduardo Leite encerra isolamento após testar negativo para covid-19

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou que testou negativo para covid-19 e, por isso, encerrou neste sábado, 15, o período de isolamento devido à contaminação pelo vírus. O político já tomou duas doses da vacina e havia testado positivo para a doença na última terça-feira, 11.

A quarentena de Leite durou cinco dias. Na última segunda, 10, o Ministério da Saúde reduziu o período de isolamento para pessoas assintomáticas ou com sintomas leves. Após testagem RT-PCR ou antígeno com resultado negativo no 5º dia, os pacientes estão liberados para sair do isolamento, como o caso do governador.

Leia Também Helder Barbalho é o 5º governador com covid em 2022; veja lista de políticos infectados neste ano

Essa foi a segunda vez que Leite se infectou pelo coronavírus. A primeira havia sido em julho de 2020. Ele utilizou as redes sociais para anunciar que está curado.

“Com teste negativo e cumprido o período sem febre ou sintomas graves, encerro hoje o meu isolamento em função da COVID-19. Obrigado a todos pelas mensagens!”, escreveu em sua conta do Twitter.

Com teste negativo e cumprido o período sem febre ou sintomas graves, encerro hoje o meu isolamento em função da COVID-19. Obrigado a todos pelas mensagens! pic.twitter.com/4kgZY8kVy9 — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) January 15, 2022

Em 2022, seis governadores já foram infectados pelo vírus. Além de Eduardo Leite, Flávio Dino (PSB), do Maranhão, Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, Ratinho Junior (PSD), do Paraná, Helder Barbalho (MDB), do Pará, e Carlos Moisés (sem partido), de Santa Catarina, testaram positivo para a doença nos primeiros dias do ano.