Eduardo Leite oculta Aécio Neves de reunião e é criticado no Twitter

O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) cortou o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) de uma foto publicada nas redes sociais, gerando grande repercussão na rede. O parlamentar mineiro compareceu ao encontro do gaúcho com o presidente nacional do Solidariedade, o deputado Paulinho da Força, nesta segunda-feira, 18, e posou ao lado de ambos em imagem compartilhada pelo líder da Força Sindical. Na foto que Leite postou para registrar o encontro, porém, Aécio não aparece.

Aécio, que foi candidato à Presidência em 2014, foi um dos articuladores do encontro e é um dos principais apoiadores de Leite na disputa interna do PSDB. O deputado integra a ala do partido que se opõe à pré-candidatura de João Doria, ex-governador de São Paulo. O deputado já criticou publicamente o paulista, alegando que não o considera capaz de "aglutinar" apoio ao projeto tucano.

Estive hoje com o meu amigo e deputado Aécio Neves e com o ex-governador Eduardo Leite (RS). Leite me explicou sobre o seu trabalho para ser candidato a presidente da República pela terceira via. pic.twitter.com/K0oe34By8K — Paulinho da Força (@dep_paulinho) April 18, 2022

Nesta terça-feira, 19, os nomes de Aécio, Leite e Paulinho da Força amanheceram entre os assuntos mais comentados do Twitter. Usuários questionam o ex-governador sobre o que o levou a cortar o correligionário da foto.

O encontro da segunda-feira se deu após Paulinho da Força ser vaiado em ato com sindicalistas do PT. Militantes do partido guardam ressentimento por ele ter dado voto favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva e Gleisi Hoffmann tentam “fazer as pazes” com o deputado, Aécio busca atraí-lo para a ‘campanha paralela’ de Eduardo Leite. Paulinho da Força declarou apoio à candidatura de Aécio contra Dilma Rousseff em 2014.