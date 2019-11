Eduardo Braga 'troca' depoimento à PF por reunião com Onyx

BRASÍLIA - O senador Eduardo Braga (MDB-AM) esteve no Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira, 5, por volta das 10h, em reunião com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM). Pouco antes, o emedebista havia sido chamado a comparecer na sede da Polícia Federal no mesmo horário para prestar esclarecimentos em uma investigação da qual é alvo.

O próprio senador divulgou em seu Facebook o documento enviado a ele pela PF. O pedido para ouvir o senador é assinado pelo delegado da PF Bernardo Guidali Amaral e solicita o comparecimento de Braga às 10h desta terça-feira.

Segundo Braga, seus advogados já entraram em contato com a polícia para remarcar o depoimento. "Eu recebi um agendamento de oitiva. E, como sempre, apoio toda e qualquer intimação. O que não é justo é fake news de que imóveis meus ou meu gabinete foram alvo de busca e apreensão", afirmou o senador ao sair do Palácio do Planalto. Ele estava acompanhado do senador Omar Aziz (PSD-AM) e disse que o encontro com Onyx serviu para tratar de temas relacionados ao Amazonas.

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira, 5, uma série de mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens, por ordem do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte.

A ação é um desdobramento do inquérito 4707, que apura supostas doações de R$ 40 milhões feitas pelo grupo Grupo J&F a senadores do MDB para as eleições de 2014. A informação partiu da delação de Ricardo Saud, que serviu como base para a instauração do inquérito.

Além de Eduardo, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi intimado a prestar depoimento no caso. O senador Jader Barbalho (MDB-PA) e o ministro Vital do Rêgo Filho, do Tribunal de Contas da União (TCU), também estão entre os investigados do inquérito 470.

Após a reunião com Onyx, a assessoria de Braga também divulgou um documento assinado pelo secretário-geral adjunto da Mesa do Senado, José Roberto Leite Matos, em que certifica a participação do senador na Comissão de Assuntos Econômicos. O colegiado tinha reunião marcada na manhã desta terça-feira, também às 10h, mesmo horário da oitiva na PF e do encontro com Onyx.