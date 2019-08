Eduardo Bolsonaro viajará aos EUA para 'agradecer' Donald Trump por atuação no G7

BRASÍLIA - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) viajará hoje aos Estados Unidos com o chanceler Ernesto Araújo para uma reunião com o presidente americano, Donald Trump, nesta sexta-feira, 30. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro durante evento no Palácio do Planalto para lançar o programa "Em frente Brasil".

Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro fez um agradecimento ao presidente dos EUA por ter feito a "defesa" do Brasil durante a reunião mais recente dos países que formam o G7, no último final de semana. Ele disse que o governo vai se aproximar cada vez mais de países "que servem de exemplo". "Espero que Ernesto e Eduardo sejam bem-sucedidos na viagem. Que nós devemos e vamos, como mudou a direção, nos aproximar de países que servem de exemplo para nós", discursou Bolsonaro.

Após o evento, Eduardo afirmou que falará com Trump sobre o último encontro dos países que formam o G7 e questões envolvendo a região amazônica. "Trump dá muita abertura, então certamente a gente vai entrar nessas questões", disse Eduardo. "Estarei ao lado do ministro Ernesto fazendo agradecimento como deputado porque o peso do norte-americano dentro do G7 é essencial."

Para Eduardo, o fim da reunião do G7 deixou claro que o presidente francês, Emmanuel Macron, tentou usar a Amazônia para fins políticos. "Macron acabou não tendo êxito", avaliou.

Questionado se ele também trataria da sua indicação para a Embaixada do Brasil em Washington com Trump, que ainda precisa passar pelo Senado Federal, Eduardo disse que essa é uma questão para conversar com os senadores. "Tenho que falar com senadores. Já tenho apoio dos EUA através do agrément, agora quem vai decidir são os senadores", respondeu.

Sobre a possibilidade da viagem reforçar a boa relação que tem com Trump justamente para convencer os senadores, Eduardo avaliou que "a boa relação já é notória". "Os senadores sabem dessa boa relação. Trump fez publicamente o meu agrément."