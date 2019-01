Eduardo Bolsonaro sinaliza interesse na Comissão de Relações Exteriores

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente eleito Jair Bolsonaro, sinalizou que tem interesse na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Quando questionado se pretende presidir a comissão, disse, com um sorriso: “Quem sabe”, repetindo três vezes a frase.

Eduardo tem atuado como um articulador internacional de seu pai. Foi para os Estados Unidos e o Chile e tenta criar uma rede de direita, semelhante ao Foro de São Paulo, sempre criticado pela família Bolsonaro. No início de dezembro, organizou a Cúpula Conservadora.

Ele chegou ao plenário da Câmara acompanhado de sua noiva, Heloisa Wolf, assim como o irmão, o senador eleito Flavio Bolsonaro, que protagoniza há semanas o caso Coaf, em que seu assessor é investigado pelo MP por transações financeiras suspeitas. Todos evitaram o contato com a imprensa.

Presença de Carlos Bolsonaro no Rolls-Royce presidencial causou surpresa

A presença de Carlos Bolsonaro, outro dos cinco filhos do presidente eleito, no Rolls Royce que conduziu o pai e a primeira-dama Michelle no desfile de posse causou surpresa até mesmo a auxiliares do novo presidente, que viram a cena em um telão.

O gesto foi uma deferência do pai pelo trabalho do filho na campanha. Nos últimos dias, Bolsonaro manifestou a intenção de reconhecer em público as ações de Carlos nas redes sociais.

A cena foi considerada por pessoas no Planalto como uma demonstração de poder e influência do filho mais próximo de Bolsonaro.

Não é a primeira vez que um filho de presidente entra no carro. Paula, filha da ex-presidente Dilma Rousseff, esteve ao lado da mãe nos desfiles de posse de 2011 e 2015.