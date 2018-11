Eduardo Bolsonaro se encontrará com o vice-presidente dos EUA na próxima semana

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) irá se encontrar, na próxima semana, com representantes da cúpula do governo americano, incluindo o vice-presidente, Mike Pence. Ele está com viagem marcada, para a próxima segunda-feira, para Washington e Nova York, nos EUA, e deve voltar na sexta-feira.

Há encontros marcados também com o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo e com o empresário Donald Trump Jr, filho do presidente americano. Segundo Eduardo, o objetivo da agenda é “mais simbólico”, além de estreitar as relações do Brasil com os EUA.

“Já que meu pai não pode viajar, a gente vai representando ele. O objetivo desses encontros é estreitar relações com o governo americano e dizer que o Brasil está acenando de maneira favorável para ter uma aproximação com os EUA”, explicou o filho do presidente eleito do Brasil ao Estado.

Quem acompanhará Eduardo na viagem será o assessor de Relações Internacionais do PSL, Filipe Garcia Martins.