'É preciso ter cautela com fim da emergência da covid', diz presidente do Senado

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pregou cautela com o fim da emergência em saúde pública imposta pela covid-19, como anunciado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. "Enquanto tiver morrendo gente disso, é preciso ter muita cautela, mas, naturalmente, o ministro da Saúde é uma pessoa responsável e certamente ele tem base para as decisões", afirmou Pacheco.

Queiroga anunciou no domingo, 17, a revogação da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) da covid-19. A decisão ainda não foi oficializada. A medida entrou em vigor em março de 2020 e sustentou as ações de enfrentamento ao coronavírus no País e mais uma centena de leis, cujo efeito precisará ser revisto.

A pandemia é motivo de cautela, de acordo com especialistas e secretários de Saúde nos Estados e municípios, que pediram ao governo federal um período de transição para suspender medidas sanitárias. Na segunda-feira, 18, o Brasil registrou 65 novas mortes pelo novo coronavírus. Foram 662.076 vidas perdidas, em dois anos.

O ministro da Saúde foi convocado pela Comissão de Transparência do Senado para uma audiência nesta quarta-feira, 20. O colegiado quer ouvir de Queiroga esclarecimentos sobre a qualidade da saúde pública no Brasil, de acordo com o requerimento de convocação aprovado.