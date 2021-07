'É nossa intenção indicar André Mendonça para o Supremo', diz Bolsonaro

BRASÍLIA, SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quarta-feira, 7, que pretende indicar o advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal (STF), no lugar do ministro Marco Aurélio Mello, que vai se aposentar na próxima segunda-feira, 12. A nomeação de Mendonça precisa ser apreciada pelo Senado. Com a convicção de que as resistências ao nome dele serão superadas, Bolsonaro propôs até mesmo que as sessões do Supremo sejam abertas com orações.

Em entrevista à Rádio Guaíba, o presidente disse que Mendonça é o nome ideal para a Corte. Desde o ano passado, Bolsonaro tem prometido nomear alguém “terrivelmente evangélico” para o Supremo, mas a primeira vaga foi preenchida, em novembro de 2020, com a indicação de Kassio Nunes Marques, que é católico. Mendonça, por sua vez, é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança, de Brasília.

“Além de ser evangélico – ele é evangélico, mas não quer dizer que seja uma virtude; é um direito dele acreditar na Bíblia –, Mendonça tem notável saber jurídico. É uma pessoa humilde”, descreveu Bolsonaro.

Ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Mendonça se desgastou com o Congresso e o Judiciário, porém, ao requisitar à Polícia Federal a abertura de uma série inquéritos contra adversários de Bolsonaro, com base na Lei de Segurança NacionaL (LSN).

As atitudes de Mendonça foram tomadas por ordem de Bolsonaro. O presidente chegou a sugerir que, com a entrada do advogado-geral da União na Corte, as sessões do Supremo incluam agora ritos religiosos.

“É bom que uma vez por semana, nessas sessões que são abertas no STF, (os ministros) começassem com uma oração do André (Mendonça). Porque, quando se olha para o Barroso – dado o que ele defende e as coisas que não encontram amparo nenhum no livro preto que é a nossa Bíblia –, esse cara não acredita em Deus. Não quero fazer pré-julgamento dele, mas não acredita em nada”, afirmou Bolsonaro, numa referência ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. “Uma pitada de religiosidade, de cristianismo, dentro do Supremo, é bem-vinda”, completou.

Voto impresso

O presidente acusou Barroso de fazer articulações no Congresso contra a aprovação da emenda que permite o voto impresso no Brasil já para as eleições de 2022. A votação da proposta estava prevista para esta quinta-feira, 8, mas foi adiada para o próximo dia 15, na Comissão Especial da Câmara que analisa o assunto. “Não podem botar em votação (agora) porque vão perder, por causa da interferência do ministro Barroso. Um péssimo ministro”, criticou.

Em campanha à reeleição, Bolsonaro disse que, se o voto impresso – chamado por ele de “auditável” – não for aprovado, haverá problemas. “Algum lado pode não aceitar o resultado. Esse, obviamente, é o nosso lado”, disse ele, que tem repetido declarações com esse tom, nos últimos dias. “A democracia está ameaçada por alguns de toga, que perderam a noção de até onde vão seus direitos, seus deveres”. Procurado, Barroso não comentou as afirmações do presidente.

Alvo de inquérito aberto no rastro da CPI da Covid, Bolsonaro disse que a comissão quer apenas desgastar o seu governo e minimizou denúncias de cobrança de propina e outras irregularidades nas negociações para compra da vacina indiana Covaxin. “Me acusam de ato favorável à corrupção, (mas) não gastamos um centavo sequer com a vacina e não recebemos uma ampola sequer”, declarou. “Tentam de toda maneira nos levar para o pântano em que vivia, em especial, o PT num passado bem próximo”.

Embora o Estadão tenha mostrado, em uma série de reportagens, que o governo montou um orçamento secreto por meio de emendas de relator, com o objetivo de garantir votos na eleição para o comando da Câmara e do Senado, em fevereiro, e manter a base aliada no Congresso, Bolsonaro disse que sua gestão não usa recursos públicos para comprar apoio e, mais uma vez, apontou o dedo para o PT.