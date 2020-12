Durante campanha, Crivella disse que Paes é que seria preso

No último debate entre os candidatos à prefeitura do Rio, na Rede Globo, Marcelo Crivella repetia que o adversário, o agora prefeito eleito Eduardo Paes, seria preso. Na manhã desta terça-feira, 22, em que o atual prefeito foi detido por policiais em casa, a nove dias do encerramento do mandato, usuários de redes sociais lembraram da "previsão".

O humorista Marcelo Adnet foi um dos que brincou com o fato. “Eu fui preso, isso é um absurdo. Eu disse que o Eduardo Paes que tinha que ser preso”, disse o ator em um vídeo imitando o prefeito do Rio.

Muitos usuários compartilharam vídeos do debate da Globo, em que Crivella diz: “Eduardo Paes vai ser preso. Eu digo isso com o coração partido, porque ele cometeu os mesmos erros que Cabral e que Pezão. Ele vai ser preso”.

Crivella no debate para o 2º turno em 28 de novembro: “Eduardo Paes vai ser preso” pic.twitter.com/YM7r369qUe — Samuel Pancher (@SamPancher) December 22, 2020

Na ocasião, Paes respondeu que “com esse tom, com essa coisa do QG da propina, dos guardiões do Crivella, lamentavelmente isso vai acontecer com você”. Crivella é acusado de participação em um esquema de corrupção na prefeitura do Rio, conhecido como "QG da Propina".

Eduardo Paes respondendo o Marcelo Crivella no último debate do 2º Turno das #Eleições2020 sobre ele ser preso hahahahaha pic.twitter.com/K1pppmVMVL — MIDCast | Podcast de Política (@podcastmid) December 22, 2020

Vários perfis também compartilharam vídeos e fotos de Crivella junto com o presidente Jair Bolsonaro, que o apoiou na corrida pela reeleição. Outros lembraram da relação do prefeito do Rio com a família Bolsonaro.

O carioca recebendo hj a notícia da prisão do Crivella pic.twitter.com/LH2l0UMjsk — Dino Debochado☭ (@DinoDebochado) December 22, 2020

Depois da queda do bispo, a brincadeira do Xadrez virou RESTA UM pic.twitter.com/joIeH4ZQfp — Rennan Leta (@rennanleta) December 22, 2020

Crivella diz que foi abençoar cela de presídio para amigo pic.twitter.com/NQQBf1kQHe — Sensacionalista (@sensacionalista) December 22, 2020