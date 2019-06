Doria responde Bolsonaro: ‘Não é hora de eleição. É momento de gestão’

Em resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que defendeu a transferência da Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro, o governador João Doria (PSDB) disse ao Estado nessa segunda-feira, 24, que a questão da Fórmula 1 “não é política”. “A questão da Fórmula 1 não é política. É econômica. Não é hora de eleição. É momento de gestão”, disse o tucano.

Bolsonaro disse nesta segunda-feira, 24, a jornalistas que Doria “parece que quer ser presidente” em 2022 e que por isso deveria pensar no Brasil “e não no seu estado”. “Não vai ter guerra, não, somos Brasil. A imprensa diz que ele será candidato à Presidência em 2022, então ele tem de pensar no Brasil. Se ele disputar a reeleição, aí ele pensa no seu Estado. Melhor ficar no Rio do que não ficar em lugar nenhum”, disse Bolsonaro. O contrato do evento com a capital paulista acaba no ano que vem.

O episódio reforça o afastamento gradual entre o governador paulista e o presidente, que foi apoiado por Doria na disputa presidencial do ano passado. Ambos são pré-candidatos ao Palácio do Planalto.

O presidente Jair Bolsonaro negou que a transferência do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro vá gerar uma “guerra” entra as duas capitais. Para ele, a mudança está sendo negociada para garantir que a prova permaneça no Brasil.