Doria renuncia ao governo de SP e diz que será candidato à Presidência pelo PSDB

Depois de sinalizar a aliados que desistiria de se candidatar à Presidência da República e concluiria seu mandato no Estado, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na tarde desta quinta, 31, que renunciará ao cargo para concorrer ao Palácio do Planalto. “Sim, serei candidato à Presidência da República e pelo PSDB. Teremos um novo Brasil”, afirmou, em referência indireta às especulações de que poderia sair do partido.

Durante pronunciamento feito no Palácio dos Bandeirantes precedido de gritos de “Brasil, à frente, Doria presidente”, e de uma bateria de escola de samba, o tucano fez críticas aos governos do PT e à gestão de Jair Bolsonaro e disse que a pressão dos “extremistas” têm dificultado a construção de um consenso para confrontar os erros do petismo e do bolsonarismo.

Em tom emocionado e, às vezes, exaltado, Doria afirmou que as pesquisas mostram hoje que nem Bolsonaro nem Lula têm a confiança da maioria dos brasileiros. “Estamos em uma disputa de rejeitados. A desaprovação de um e de outro é o que alimenta o voto de um contra o outro, e não o voto a favor. Agora é hora de o voto ser a favor do Brasil”, disse.

Antes de tratar diretamente da pré-candidatura, Doria fez um longo discurso enaltecendo seu vice e tentando mostrar união. Classificou Garcia como um “amigo, colega e parceiro leal e dedicado”, e destacou que teve o “privilégio” de governar com ele ao longo dos últimos três anos graças a sua decisão de “delegar força, poder e autonomia ao vice”.

Mais discreto, Garcia tentou seguir o script e também demonstrou união. Aplaudido pelos políticos presentes, o futuro governador afirmou que o “Brasil merece João Doria” e que ele é quem deveria brilhar no evento de despedida. “Hoje não sou eu que tenho que brilhar, o momento é seu. Ninguém está aqui para te dizer adeus, mas até breve", disse.

Estratégia

Em entrevista coletiva após o anúncio, Doria disse que “não houve desistência” da pré-candidatura ao Planalto, mas sim um “planejamento” para se manter na disputa pelo Planalto. “Houve sim um planejamento para que pudéssemos ter aquilo que conseguimos, o apoio explícito do PSDB a partir de seu presidente, Bruno Araújo. A carta que ele assinou hoje não deixa nenhuma dúvida nem agora nem depois”, disse.

“O PSDB elegeu, em processo democrático das prévias, um. Esse é o candidato, não tem dúvida, não há questionamento, não dá golpe possível em uma democracia. Ela tem de ser obedecida e hoje ficou claro, através dessa carta do presidente nacional, Bruno Araújo, que não há forma de se negar o resultado das prévias. Isso seria admitir que o PSDB se tornou um partido golpista e o PSDB não é um partido golpista.”

Na carta assinada por Bruno Araújo, o presidente do partido afirmou que a vaga de presidenciável do PSDB está assegurada a Doria e mais, que a legenda começará a colocar recursos em seu plano. Mas até os aliados mais próximos consideraram a jogada arriscada, especialmente na relação futura com seu vice, Rodrigo Garcia, que, ameaçado de traição, cogitou trocar o PSDB pelo União Brasil ou mesmo desistir de se lançar à sucessão de Doria.

Coincidência ou não, o recuo foi vazado depois de anúncio feito pelo ex-juiz Sérgio Moro. Agora filiado ao União Brasil, ele divulgou nota retirando, “neste momento”, sua pré-candidatura à Presidência e colocando-se como um “soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor”.

“Diria que foi um comportamento estratégico. Isso faz parte da vida política também, ter estratégia para poder construir caminhos e solidificar esses caminhos. Não se pode agir apenas emocionalmente, a política exige raciocínio, aprendi no setor privado isso. Isso foi para fortalecer a nossa candidatura e o PSDB”, disse Doria.