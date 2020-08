Doria faz novo teste e tem resultado negativo para covid-19

Após ser diagnosticado com o novo coronavírus no dia 12, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez um novo teste e teve resultado negativo. Doria participou nesta sexta-feira, 21, com uma mensagem de vídeo, da entrevista coletiva que o Estado faz para falar sobre medidas de combate à covid-19.

Felizmente, Bia e eu recebemos a liberação médica e estamos curados da Covid-19, após cumprir o período de isolamento. Agradeço aos médicos, as orações recebidas e a Deus pela nossa melhora. pic.twitter.com/veHYUPiKv2 — João Doria (@jdoriajr) August 21, 2020

Na videoconferência e nas redes sociais, Doria apresentou boletim médico do Hospital Sírio Libanês que atesta a sua recuperação e a da primeira-dama, Bia Doria. Ainda de acordo com o texto, a partir deste sábado, 22, o casal estará liberado para atividades profissionais e pessoais, liberados do isolamento. Os dois foram acompanhados pelo infectologista David Uip.

Além de Doria, outros 11 governadores já tiveram diagnóstico positivo para covid: do Amazonas, Wilson Lima (PSC); Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC); Pará, Helder Barbalho (MDB); Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); Alagoas, Renan Filho (MDB); Roraima, Antonio Denarium (sem partido); Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM); Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL); Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD); e Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).