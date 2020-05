Doria, Dino, Barbalho e Renato Casagrande debatem sobre a covid-19 nos Estados; assista

Os desafios dos Estados para conter o coronavírus serão tema de debate entre os governadores João Doria (SP), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES) e Flávio Dino (MA) nesta quinta às 19h. Eles participam de painel online da Brazil Conference at Harvard & MIT, evento anual promovido por estudantes brasileiros sediados em Boston, nos Estados Unidos, com transmissão gratuita nas plataformas do Estado.

O painel com os quatro chefes de executivos estaduais será moderado por Andreza Matais, editora executiva do Estadão em Brasília. A transmissão ocorre no portal do Estadão, nas redes sociais Twitter (@estadao) e Facebook e no canal do 'Estado' no YouTube. Assista abaixo

Na quarta-feira, 6, a organização informou o adiamento do painel em que o jornalista Pedro Bial entrevistaria o filósofo e professor de Harvard Michael Sandel para falar sobre ‘ética em tempos de pandemia’. A conversa foi remarcada para a sexta-feira, 8, às 15h.

Confira a programação confirmada:

Os desafios dos Estados na Crise, 7/5, 19h

João Doria (SP), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES), Flávio Dino (MA) e moderado por Andreza Matais

Ética em tempos de pandemia, 8/5, 15h (em inglês, versão com legenda em português a ser disponibilizada nos dias seguintes)

Michael Sandel (Filósofo e Professor de Harvard) entrevistado por Pedro Bial

Estudo da desigualdade econômica e impacto do Covid-19, 8/5, 17h (gravação)

Michael Kremer (Prêmio Nobel de Economia em 2019)