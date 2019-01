Doria demite aliados no 2º dia de governo após nomeações irregulares

SÃO PAULO - No primeiro dia útil da sua gestão, o governador paulista João Doria (PSDB) já foi obrigado a demitir dois aliados que ele mesmo nomeou de forma irregular.

Em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado publicada no dia 1º. de janeiro, Doria nomeou o deputado estadual Fernando Capez (PSDB) para exercer o cargo de diretor-executivo da Fundação Procon por dois anos e o ex-secretário municipal de Esportes Jorge Damião como presidente da Fundação Memorial da América Latina por quatro anos.

Os estatutos dos dois órgãos determinam que os ocupantes desses cargos devem ser definidos pelo governador a partir de uma lista tríplice encaminhada pelos respectivos conselhos, rito que não foi cumprido. A irregularidade foi revelada pelo portal G1.

Em nota, o governo Doria afirmou que os dois atos de nomeação do governador "serão tornados sem efeitos" e que a "a Assessoria Técnica não cumpriu o rito que determina os estatutos das fundações". Os nomes de Capez e Damião devem ser apresentados aos conselhos do Procon e do Memorial da América Latina nas próximos reuniões dos respectivos conselhos.