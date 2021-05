Doria bate boca com Carla Zambelli e diz que Bolsonaro ‘destruiu vidas’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) bateram boca durante cerimônia de entrega de conjuntos habitacionais em São Paulo nesta sexta-feira, 28. Em pronunciamento durante o evento, Zambelli defendia as ações do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia, quando Doria a interrompeu.

“Bolsonaro não decretou lockdown, Bolsonaro não fez toque de recolher e também não destruiu empregos”, dizia a deputada. “Destruiu vidas”, gritou Doria, que também usou a expressão “genocida”. Algumas das pessoas na cerimônia começaram a aplaudir. “Foi isso que fez Bolsonaro, destruiu vidas”, repetiu.

Em seguida, Zambelli criticou o governador e lembrou de uma declaração de Doria em junho do ano passado. “É natural, vindo de um governador que já mandou eu engraxar botas de militares”, disse a deputada. Houve vaias. “Eu prefiro ter que engraxar bota de militares – como o meu marido, por exemplo, é militar, e engraxo com muito orgulho a bota dele pra ele poder ir trabalhar e fazer a segurança de pessoas.”

Em uma referência à nova postura de Doria nas redes sociais, que há dois meses debocha do apelido “calça apertada” – que ganhou de Bolsonaro –, Zambelli disse que o governo federal “não aperta as calças, mas arregaça as mangas, mãos à obra”.

O evento passou a contar com declarações de várias autoridades que pediam entendimento e trabalho em conjunto. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que “não faz bem a ninguém essa atmosfera de politização de um problema em que o único inimigo é o vírus.”

Já o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), propôs uma reflexão sobre a necessidade de “viver com ódio ou com amor”. “Nós viemos aqui, junto ao governador João Doria, com o coração cheio de alegria para compartilhar alegria com vocês, não foi para brigar nem ofender ninguém, nenhum líder do governo”, disse.

O próprio governador pregou união entre esferas governamentais logo depois, na mesma cerimônia. “A união do governo federal, estadual e municipal não é a união de ideologias, nem de ódios, nem de ataques. É servir, atender, respeitar”, disse Doria, que se dirigiu novamente à deputada durante seu discurso. “Carla, não farei também o discurso do ódio. Aqui é uma ação coletiva, comum, para todos.”

Nas redes sociais, Zambelli criticou o governador e disse que nunca imaginou “passar por este tipo de saia justa”. Em outra mensagem, com um vídeo do bate-boca, comentou que “aves de plumas diferentes não voam juntas”.

A cerimônia ocorreu na manhã de sexta-feira. Os conjuntos habitacionais entregues, na zona leste da capital, tiveram investimento dos governos federal, estadual e municipal.

No início da tarde, a assessoria de comunicação do governo estadual divulgou um vídeo do evento no qual constavam discursos de quatro pessoas, mas não o trecho em que Zambelli falou. Após ser questionada pelo Estadão, a assessoria disse haver um problema técnico. Um novo vídeo, dessa vez com o discurso da deputada federal, foi publicado por volta das 18h40.