Doria anuncia secretários de Saúde e Agricultura

O governador eleito João Doria (PSDB) anunciou nesta quinta-feira, 8, o nome do médico José Henrique Germann para ocupar a secretaria de Saúde, e do produtor rural Gustavo Junqueira para liderar a pasta da Agricultura. Germann é ex-diretor dos hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, enquanto Junqueira é ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB).

Em São Paulo, Doria reuniu os outros dois governadores tucanos eleitos - Reinaldo Azambuja (MS) e Eduardo Leite (RS) - para reforçar o apoio do partido ao governo Jair Bolsonaro (PSL). O evento, uma entrevista coletiva, selou também um pacto de atuação conjunta do trio no PSDB.

O gaúcho Eduardo Leite defendeu a antecipação da convenção Nacional do PSDB de dezembro para maio, o que agilizaria o fim do mandato de Geraldo Alckmin à frente do PSDB. Em sua fala, Leite falou da necessidade de atualização dos processos internos dentro do PSDB e pediu mais democracia na sigla.

João Doria afirmou que terá participação de tucanos em seu secretariado, mas disse que essa "não será a prioridade". Ele afirmou que haverá uma reunião na próxima quarta-feira, em Brasília, com o presidente eleito.