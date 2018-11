Doria anuncia general na Segurança e mais três integrantes de sua equipe

O governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 13, mais quatro membros da equipe de seu governo. O general João Camilo Pires de Campos estará à frente da Secretaria de Segurança Pública; ex-chefe de gabinete de Doria na Prefeitura da capital, Wilson Pedroso (PSDB) ocupará o mesmo cargo, agora no Palácio dos Bandeirantes; Marcos Penido (PSDB) assume a Secretaria de Energia, Saneamento e Recursos Hídricos; e Júlio Serson, ex-secretário de Relações Internacionais da Prefeitura na gestão Doria, estará no comando da Secretaria Especial de Relações Internacionais e do Investe SP.

Futuro secretário da Segurança Pública, João Camilo Pires de Campos é de Campinas e foi professor da Academia de Guerra, além de ter chefiado o Comando Militar do Sudeste, órgão ligado ao Ministério da Defesa. "Aqui em São Paulo, bandido não vai ter moleza", disse Doria ao apresentá-lo. Como General de Exército, chefiou o Departamento de Educação e Cultura do Exército, no RJ, e chefiou o Comando Militar do Sudeste, no Ibiraquera

Militante do PSDB, o engenheiro civil Marcos Penido deixou a Secretaria das Prefeituras Regionais da capital para, com Doria, assumir a Secretaria de Sanemaneto e Recursos Hídricos. A informação foi antecipada pelo Estado. Penido também foi Secretário Municipal de Serviços e Obras nas gestões Doria e Bruno Covas.

Futuro chefe de gabinete de Doria, Wilson Pedroso está há 25 anos na Gestão Pública e foi prefeito regional de Vila Prudente Sapopemba na gestão de Doria na Prefeitura. Também foi secretário executivo da Sabesp e chefe de gabinete da EMTU. Trabalhou ainda como assessor e chefe de gabinete do ex-ministro da educação Paulo Renato.

Júlio Serson, escolhido para a Secretaria Especial de Relações Internacionais e para presidir a Investe SP, é presidente do Grupo Serson, que atua na área de hotelaria, no setor turístico, agropecuário e imobiliário. Formado em Administração de Empresas pela FGV e especializado em Hotelaria pela Universidade de Cornell, foi Secretário de Relações Internacionais nas gestões Doria e Covas e Secretário de Esportes e Turismo do Governo do Estado de São Paulo nas gestões Covas e Alckmin.