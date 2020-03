Distrito Federal reabre lotéricas e postos bancários, mas mantém quarentena, diz governador

BRASÍLIA - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF), disse que o governo vai autorizar a reabertura de casas lotéricas e representantes bancários, por conta dos serviços de atendimento que são prestados nessas unidades para população carente, como recebimento de benefícios sociais. A quarentena no DF por causa do coronavírus, porém, continua sem uma data para acabar.

Brasília tem 242 casos confirmados de contaminação pelo coronavírus, com 39 pessoas da UTI e outras nove em situação altamente crítica.

"Estamos com a quarentena há três semanas. Mas temos conseguido manter uma estabilidade, justamente por causa do isolamento. É o único remédio que tem hoje para essa doença, para evitar o contágio", disse Ibaneis ao Estado. "Estou voltando com alguns serviços, porque há demandas sociais da coletividade. Temos cidades que não têm nenhum caso ainda, mas que também não conta com nenhum serviço bancário."

No Sol Nascente, segunda maior favela do Brasil, localizada a 30 km do Palácio do Planalto, muitas pessoas recebem seus benefícios por meio de correspondentes bancários e casas lotéricas.

"Então, a gente tem que criar uma válvula de escape. Estabelecemos que cada lugar vai ter que determinar uma distância das pessoas, vão ter que fornecer álcool gel, máscaras. São regras que fixei com o sindicato das lotéricas. Só vai abrir as lotéricas e os correspondentes bancários, não as agências, que seguem atendendo apenas idosos e serviços sociais de apoio emergencial", disse o governador.

A decisão de reabertura também autoriza o funcionamento de lojas de conveniência de postos de combustível, mas sem consumo local, somente para retirada de produtos. Ibaneis disse que já fez o teste do coronavírus e o resultado foi negativo.