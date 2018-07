Disputa judicial sobre ordens de soltura de Lula inflama debate político nas redes sociais

As redes sociais Facebook e Twitter ficaram agitadas politicamente diante das notícias da possibilidade de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do triplex do Guarujá. O movimento animou os apoiadores do petista, mas foi seguido imediatamente por uma reação contrária, vinda sobretudo de páginas antipetistas. O debate em torno do ex-presidente foi 21 vezes maior no domingo do que no sábado, segundo levantamento do Estadão Dados.

Facebook

Para se ter uma ideia do quanto as redes se agitaram, a sexta-feira, dia fraco na política principalmente devido à Copa do Mundo, registrou apenas 185 mil interações. O sábado, 245 mil. Mas no domingo o volume do debate político no Facebook explodiu; foram 7 milhões de interações em posts citando o ex-presidente no texto, criticando ou defendendo. Não há distinção entre interações negativas e positivas nesse agrupamento, entretanto, quanto mais interações uma publicação tem, maior a tendência dela atingir mais pessoas, o que aumenta a relevância do perfil que a publicou.

Durante todo o domingo, dentre todos os posts que mencionam a palavra “Lula” no texto, a página “Vem Pra Rua Brasil”, ligada aos movimentos pró-impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff, ficou em 1º lugar entre as aquelas que mais receberam interações. Chegou a atingir 8% do total, o que a deixou à frente da página oficial do ex-presidente Lula, que respondeu por 5% das conversas. A fanpage do MBL também ficou com 5%; na sequência, as interações se concentram em outras páginas antipetistas, veículos de imprensa e políticos pró-Lula.

Quem mais movimentou esse debate na maior rede social do País foram as postagens de agradecimento ao juiz Sérgio Moro, no domingo, quando ele se manifestou contra a competência do desembargador Fraveto. Vindas de páginas de discurso anti-corrupção distintas, o mesmo agradecimento ao juiz curitibano obteve tanto o maior volume quanto o melhor desempenho. Dentre os que se declaram presidenciáveis, o post da página de Lula, com o vídeo dos congressistas que impetraram o pedido de soltura gerou maior volume de interações, mas a postagem Guilherme Boulos que mostrava o pedido de soltura teve o melhor desempenho, quase 200 vezes acima do normal.

Páginas oficiais

Entretanto, se considerarmos as interações em posts - quaisquer assunto que sejam - somente de páginas oficiais de presidenciáveis no Facebook, 80% da conversa foi em posts da página de Lula, desbancando a tradicional liderança de Jair Bolsonaro entre os cinco presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas. Mas o pré-candidato do PSL reagiu no meio da tarde aproveitando a onda de reação contrária, e ficou com 18%. Os outros três pré-candidatos foram ofuscados e por isso não tiveram mais de 1% das conversas que envolvem páginas oficiais.

Twitter

Em cenário semelhante na rede social de postagens curtas, o perfil de Lula participou de 74% das conversas que envolviam perfis oficiais, e Bolsonaro 17%. Mas não foram os políticos que dominaram o debate que citava Lula no Twitter. As postagens de Janaína Paschoal obtiveram a melhor performance naquela rede social, fazendo ter um desempenho mil e quatrocentas vezes maior do que o habitual, sempre se posicionando a favor da prisão do ex-presidente. Mas quem gerou maior volume de conversas nesse debate foi a cantora Clarice Falcão; seus três tweets a favor da liberdade de Lula foram os mais movimentados, ocupando 11% das conversas com citação.

O Estadão Dados utiliza a ferramenta Crowdtangle para monitorar em tempo real as páginas de todos os que se declaram pré-candidatos à Presidência da República no Facebook e os cinco mais bem colocados nos múltiplos cenários das pesquisas eleitorais no Twitter.