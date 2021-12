Dilemas de André Mendonça no STF continuam a aflorar após posse; leia análise

Bolsonaro indicou, a Comissão de Constituição e Justiça sabatinou, e o Plenário do Senado aprovou o nome de André Mendonça para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). Aparentemente, o ritual foi cumprido. Houve, contudo, singularidades: uma longa espera (a maior entre todos já indicados); a dubiedade do patrono; a força da bancada e de lideranças evangélicas; o mais baixo porcentual de aprovação entre todos os ministros. O comportamento do Senado não causou surpresa: tradicionalmente aprova o nome indicado pela Presidência. A recusa é a exceção. Sua ocorrência, de tão longínqua, no século XIX, já caiu no esquecimento.

Dilemas e dúvidas continuam a aflorar: Crenças religiosas se imporão sobre preceitos constitucionais? Será respeitada a laicidade do Estado? Distinguirá os interesses do governo daqueles do Estado? Questões relacionadas a costumes serão tratadas à luz da Bíblia ou da Constituição? Dúvidas como essas não são de natureza abstrata, mas se assentam no desempenho passado do futuro integrante da Corte Suprema, tanto quando chefiou a AGU quanto como Ministro da Justiça.

O voto de um ministro, seus pedidos de vista têm impactos no desempenho e na imagem do Judiciário. Temas extremamente sensíveis constam da agenda: legalização do aborto; descriminalização do uso de drogas; se detentas transexuais e travestis têm o direito de escolher o presídio onde cumprirão pena; fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado; meio ambiente e queimadas; reforma agrária; taxação de grandes fortunas; demarcação de terras indígenas; posse de armas; fixação de um prazo para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, analise requerimentos de impeachment contra Bolsonaro.

O resultado do confronto entre o “terrivelmente evangélico” e o “constitucionalista garantista” definirá o perfil do novo Ministro, bem como se o passado seria um previsor do futuro. Um perfil que dificilmente ficará congelado – serão 27 anos de mandato. Também será possível constatar se Bolsonaro terá, como apregoa, 20% dele dentro do Supremo (soma de Kassio Nunes e André Mendonça).

Até o final do mandato o presidente ainda poderá indicar integrantes do STJ. Trata-se de atribuição prevista constitucionalmente. Uma atribuição dividida com o Senado. Não são responsabilidades meramente formais e menos ainda podem se transformar em oportunidades para “a gente vai mudando as coisas, vais escolhendo gente com perfil parecido com essa maioria que votou em mim”.

Decisões ou não decisões de cortes têm reflexos nas instituições, nos direitos, na qualidade da democracia.

*CIENTISTA POLÍTICA E PROFESSORA DOUTORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)