Diário Oficial publica exoneração de ministros de Temer

BRASÍLIA - O primeiro Diário Oficial da União (DOU) de 2019 traz publicada a exoneração de ministros do governo de Michel Temer, que entrega a Presidência do País ao futuro mandatário, Jair Bolsonaro (PSL). O documento formaliza a saída de 27 titulares, dentre os quais Eduardo Guardia (Fazenda), Esteves Colnago (Planejamento), Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Minas e Energia). Na segunda-feira, 31, Temer já havia exonerado Carlos Marun da Secretaria de Governo e o nomeou para uma vaga de conselheiro da empresa Itaipu Binacional.

Além dos ministros, o Diário Oficial publica ainda a exoneração de cargos de alto escalão de várias pastas do governo. É o caso de Ana Paula Vescovi, que pediu para deixar o cargo de secretária executiva do Ministério da Fazenda, e de Jorge Rachid, que também sai do comando da Secretaria da Receita Federal.

Alguns cargos de apoio e assessoria especial e de diretorias de ministérios e da Presidência também já foram desocupados, abrindo vagas para a equipe de Bolsonaro.