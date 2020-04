Desigualdade é tema de painel na Brazil Conference

A desigualdade econômica no Brasil o que ela pode causar ao País em meio à pandemia do coronavírus serão os temas de painéis que integram a programação da Brazil Conference at Harvard & MIT nesta segunda-feira, 27. O evento, promovido anualmente por estudantes brasileiros sediados em Boston, nos Estados Unidos, acontece por meio de videoconferência e tem transmissão gratuita nas plataformas do Estado.

LEIA TAMBÉM > MPF aponta interferência de Bolsonaro no Exército

Às 19h, o cenário nacional é o foco do painel “Covid-19 e a desigualdade econômica no Brasil”. O encontro terá a participação do apresentador Luciano Huck, do deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES) e da diretora executiva da Oxfam Brasil, Katia Maia.

A Brazil Conference at Harvard & MIT foi idealizada em 2014 por estudantes brasileiros de graduação em Boston para comemorar os 30 anos da redemocratização do País. A primeira edição foi no ano seguinte. O movimento nasceu com a intenção de estabelecer na cidade americana – reconhecido polo de conhecimento – uma base de discussão sobre os desafios e caminhos possíveis para o Brasil.

Acompanhe os painéis da 6ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT no portal estadao.com.br, nas redes sociais Twitter e Facebook e no canal do Estado no YouTube.

Ainda participarão da edição online da Brazil Conference o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), os governadores João Doria (PSDB-SP), Helder Barbalho (MDB-PA) e Renato Casagrande (PSB-ES), entre outros. Para mais informações acesse o site do evento: https://www.brazilconference. org/ .

Veja a programação:

27/4

Desigualdade, às 19h

Covid-19 e a desigualdade econômica no Brasil

Luciano Huck, Felipe Rigoni e Kátia Maia

28/4

Política externa do Brasil: presente e futuro, às 19h

Aloysio Nunes, Celso Amorim, Celso Lafer, Hussein Kalout, Rubens Ricupero e Vera Magalhães (moderação)

1º/5

Programa de Embaixadores Brazil Conference, às 17h

10 jovens brasileiros com projetos de impacto social selecionados pela conferência serão entrevistados por Pedro Bial

5/5

Como nos tornarmos um Estado reformista?, às 19h

Rodrigo Maia, Paulo Hartung, Marcos Mendes e Eliane Cantanhêde (moderação)

7/5

Os desafios dos Estados na Crise, às 19h

João Doria (SP), Helder Barbalho (PA) e Renato Casagrande (ES) e Andreza Matais (moderação)