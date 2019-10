Desembargador impôs sigilo a licitação de obra de nova sede do TJ-SP

SÃO PAULO - O processo de escolha da empresa que fará o projeto de engenharia da nova sede do Tribunal de Justiça de São Paulo está em sigilo, e nem desembargadores do próprio órgão podem ter acesso aos documentos da licitação.

O sigilo é decisão do relator do processo, desembargador Ferraz de Arruda. Segundo a assessoria de imprensa do TJ-SP, ele determinou o segredo de Justiça depois de o presidente do TJ-SP, desembargador Manoel Pereira Calças, decidir suspender a licitação, no mês passado.

Segundo nota enviada pelo desembargador, o sigilo foi determinado “considerando que a sua publicidade poderia comprometer o andamento procedimental, inclusive dar azo (motivos) a interpretações e eventuais pré-julgamentos que não serão apropriados para se alcançar uma decisão serena e equilibrada”.

Ferraz de Arruda argumentou ainda que “que o voto será proferido em sessão pública do Órgão Especial, sendo que nesta oportunidade também será revogado o sigilo por mim decretado”.

A suspensão se deu após a também desembargadora Maria Lúcia Pizzotti apresentar impugnação ao processo. Ela questiona se um projeto com custo desse nível não deveria ser melhor discutido com a sociedade.

A suspensão do processo tinha prazo de 30 dias, que vence nesta quinta-feira, 3. A expectativa é que a licitação seja retomada na próxima reunião do Órgão Especial do TJ-SP, marcada para o dia 9. Até lá, a desembargadora Pizzotti já anunciou que apresentará nova impugnação.

Só a licitação, agora em sigilo, é estimada em R$ 25,3 milhões. A obra como um todo tem custo previsto em R$ 1,2 bilhão. De 2005 até hoje, só com a documentação, já foram gastos R$ 141 milhões.

Conforme reportagem publicada nesta terça-feira, 1, o terreno apontado pelo TJ-SP como endereço da nova sede é uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), uma área que, segundo as leis de urbanismo de São Paulo, deveria ser reservada para a construção de casas populares.

O plano do TJ-SP, que tem a posse do terreno desde 1983, é construir um complexo com duas torres, heliponto e 584 gabinetes no espaço.