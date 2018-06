Deputados pedem vista e adiam votação do parecer sobre teto do funcionalismo

BRASÍLIA - Antes de o deputado federal Rubens Bueno (PPS-PR) ler o seu parecer sobre projeto de lei que regulamenta o teto remuneratório do funcionalismo público, os deputados se adiantaram e pediram vista coletiva ao texto e ao substitutivo ao projeto.

+ Fim dos penduricalhos deve reduzir gastos em R$ 2,3 bi

Uma comissão especial da Câmara iria analisar o texto do parecer na tarde desta terça-feira, 12. Com o pedido, uma nova data para a votação deve ser marcada. Bueno é o relator do projeto e apresentou o parecer na última segunda, 11, prevendo uma economia de pelo menos R$ 2,3 bilhões com o fim dos penduricalhos.

Entre os deputados que pediram vista estavam Joaquim Passarinho (PSD-PA), Laerte Bessa (PR-DF) e Alberto Fraga (DEM-DF), todos integrantes da Frente Parlamentar da Segurança Pública e contrários à lei do teto de salários.

"Nós já perdemos 1.900 policiais que pediram para ir para reserva desde que esse projeto começou a tramitar. Se ele for adiante, vamos perder mais dois mil policiais só aqui no DF (Distrito Federal). Precisamos ter calma e discutir melhor esse texto", disse Fraga.

O líder do PSDB na Câmara, Nilson Leitão (MT), também pediu vista ao parecer e solicitou que, devido às semanas de festividades de São João e à Copa do Mundo, o texto tenha mais tempo que as duas sessões mínimas regimentais para ser discutido. O presidente da Comissão, Benito Gama (PTB -BA), não garantiu e informou que o texto deve retornar à pauta daqui a duas sessões plenárias.