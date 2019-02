Deputados dizem que caso Bebianno pode afetar reformas e cobram governo

Deputados simpáticos à reforma da Previdência estão apreensivos com a crise que envolve o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno. O temor é que a situação política afete - ou até impeça - a votação de reformas como a da Previdência, que deve ser apresentada ao Congresso na próxima semana. Entenda as polêmicas envolvendo Bebianno.

Ainda na quinta-feira, 14, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) "tem que comandar a solução (da crise) e não pode misturar família com isso porque sinaliza insegurança para todos". Maia lembrou da reforma da Previdência e declarou que é hora do governo "sinalizar liderança e unidade".

O deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), repercutindo pelo Twitter a capa do Estado desta sexta-feira, 15, que fala sobre a reforma da Previdência, escreveu que "o governo não pode perder o foco e gastar energia com questões que devem ser investigadas pela polícia ou pela Justiça Eleitoral".

O tucano cobrou foco ao governo, que, segundo ele, "deve ser a reforma da Previdência". Ainda mais enfático foi o deputado Marcelo Aro (PP-MG), também pelo Twitter. "O que passa na cabeça do cidadão pra fazer uma m... dessa? Será que essa turma não entende que essa palhaçada pode nos custar a reforma da Previdência?", disse.

Outro parlamentar preocupado com a influência da crise é o deputado Rubens Bueno (PPS-RJ), que disse que o "o presidente precisa urgentemente estancar esse processo para não deixar que ele contamine todo o restante do governo e inviabilize a votação das reformas". Bueno também questionou a influência dos filhos do presidente Bolsonaro no governo. "Se o presidente não consegue controlar as intromissões de sua família, como é que vai controlar o governo?", emendou.