Deputados aprovam Lei Orçamentária Anual de São Paulo com corte de 30% na Fapesp

Em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira, 16, que adentrou a madrugada, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou a Lei Orçamentária Anual (LOA). O Projeto de Lei 627/2020 foi enviado à casa pelo governador João Doria (PSDB) e estima um orçamento de R$ 246,3 bilhões para 2021. O valor é 3% superior ao deste ano.

O texto foi aprovado por 42 votos a favor e 31 contra. Participaram da votação 74 parlamentares.

A LOA retirou R$ 454 milhões do orçamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), responsável por financiar a pesquisa científica no Estado. O corte de cerca de 30% contraria uma promessa feita em vídeo pelo governador. Pelo texto aprovado, a entidade terá R$ 1,06 bilhão no próximo ano. Doria afirmou que editará decretos para não prejudicar financeiramente a fundação.