Deputado federal é criticado por piada com mulheres da Ucrânia

Mensagens atribuídas ao deputado federal Neucimar Fraga (PSD-ES) e consideradas machistas foram compartilhadas em um grupo de WhatsApp que reúne líderes políticos do Espírito Santo. Conforme relatos e uma captura de tela reproduzida nas redes sociais nesta terça-feira, 8, o parlamentar comentava a guerra do leste europeu quando enviou imagens de supostas soldadas ucranianas e ironizou: “Como a Ucrânia quer ganhar a guerra sem nenhum canhão?”.

As imagens mostravam mulheres posando com uniforme militar. “Canhão” é um termo pejorativo utilizado para se referir à aparência de uma mulher.

Leia Também Podemos abre processo disciplinar que pode levar à expulsão de Arthur do Val

As mensagens teriam sido enviadas na última sexta-feira, 4, mesmo dia em que vazaram áudios do deputado estadual Arthur do Val (Podemos) descrevendo as mulheres ucranianas como “fáceis por serem pobres”.

A vereadora Camila Valadão (PSOL), de Vitória, classificou a publicação como “misógina, machista e sexista”. “Nós, mulheres, não temos um dia de paz”, publicou ela. “Misógino, machista e sexista: assim definimos o comentário do Dep. Federal Neucimar Fraga sobre as militares ucranianas. Não aceitamos esse tipo de violência e é ainda mais inaceitável q ele venha de uma pessoa pública. Responsabilização já!”, escreveu.

Neucimar Fraga é ex-prefeito de Vila Velha, cidade localizada na região metropolitana de Vitória. Procurado, ele não se manifestou até a publicação deste texto.