Deputado federal Luiz Lauro Filho morre aos 41 anos

BRASÍLIA – O deputado federal Luiz Lauro Filho (PSDB), de 41 anos, morreu nesta segunda-feira, 18, em Campinas, após sofrer um ataque cardíaco. Ele chegou a ser internado, passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu.

Formado em publicidade, o político foi vereador de Campinas de 2013 a 2015. Na Câmara, cumpria seu segundo mandato como deputado federal. O parlamentar era filho do ex-deputado Federal Luiz Lauro e sobrinho do atual prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB), presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

“Luizinho, como era conhecido, era muito alegre e expansivo. Deixa muita saudade. Peço a oração de todos, em especial para meu irmão Luiz Lauro. Perder um filho é uma dor imensurável. Se possível, em suas orações, peça a Deus que dê consolo a ele e a toda a família”, relatou Donizette em nota sobre o falecimento do sobrinho.

Em nota assinada pelo líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio, a bancada do partido manifestou tristeza pelo falecimento do parlamentar. “Era admirado por toda a Câmara desde seu primeiro mandato, de 2015 a 2019, pela sua gentileza, entusiasmo e espírito participativo”, relatou Sampaio.

O governador de São Paulo, João Doria, também prestou solidariedade aos familiares e amigos do deputado pelas redes sociais. “Estou muito triste”, escreveu.