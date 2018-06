Deputado Chico D'Ângelo anuncia desfiliação do PT

BRASÍLIA - O deputado federal Chico D'Ângelo anunciou nesta terça-feira que se desfiliará do PT a partir desta quarta-feira, 7, quando começa a janela de um mês que permite a parlamentares trocarem livremente de partido sem risco de perda de mandato. Ele migrará para o PDT. Segundo ele, a decisão foi tomada em conjunto com seu grupo político.

“Faço política em grupo e a maioria dessas pessoas, entre elas, o prefeito de Niterói (Rodrigo Neves) decidiu ir para o PDT que tem uma história com o Rio, com a hegemonia trabalhista de (Leonel) Brizola e Darcy Ribeiro. Isso tudo somado fez eu tomar essa decisão”, justificou o parlamentar ao Broadcast Politico.

D’Angelo negou que esteja saindo do PT em razão dos desgastes que o partido sofreu desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e das condenações do ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva. “Foram quase 30 anos de PT. Só tenho boas recordações. Aqui foram anos de solidariedade com a bancada”, declarou.

Apesar de perder um parlamentar, o PT ganhou outro: o deputado Celso Pansera (RJ), que se filiou hoje à sigla. Pansera deixou o MDB na esteira da crise que o partido vive no Rio de Janeiro após a prisão do ex-governador Sérgio Cabral e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Jorge Picciani.