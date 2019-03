Deputada perde paciência e assovia para pedir silêncio no plenário da Câmara; assista

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) protagonizou uma cena inusitada no plenário da Câmara na quarta, 13. Enquanto presidia a "Sessão Solene pelo Brasil e contra a Corrupção", ela se irritou pelos burburinhos em frente à Mesa Diretoria e assoviou para pedir silêncio.

"Eu gostaria de pedir às pessoas que estão aqui no centro... (assovio)... Que por favor, façam silêncio. Muito obrigada", disse a deputada. Assista à cena abaixo.

Carla Zambelli foi eleita no ano passado com 76.306 votos na onda conservadora que levou Jair Bolsonaro à Presidência e favoreceu seu partido. Ela optou pela direita e pelo antipetismo radical em 2011, primeiro governo Dilma Rousseff (PT). Convocou manifestações pelas redes sociais, foi uma das fundadoras do movimento Nas Ruas, e notabilizou-se em performances barulhentas fartamente disponíveis na internet.

Em uma delas, algemou-se, com outros militantes, em uma pilastra do Congresso Nacional, pedindo o impeachment da presidente eleita. Noutra, a manifestação exibiu boneco que criticava o ministro Lewandovski, do Supremo Tribunal Federal. Foi presa por algumas horas, pela polícia legislativa, por chamar o deputado petista Paulo Pimenta de ladrão.