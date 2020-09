Depois da briga com Bolsonaro, Witzel sai do grupo

Efêmero como um tuíte, Wilson Witzel caiu sem protestos de ninguém a não ser dele próprio. A solidão da queda contrastou com a ascensão vertiginosa, nos braços do eleitorado, no fim da campanha eleitoral de 2018. Foi quando o desconhecido ex-juiz se elegeu governador do Rio, na onda de direita que se espalhou sobre os escombros do sistema político implodido pela Lava Jato, pelo impeachment de Dilma Rousseff e pelas Jornadas de Junho de 2013 e sua divisa: "sem partido". Witzel era quase isso – o PSC que o elegeu é irrelevante politicamente. Chegou ao poder agarrado aos Bolsonaro, mas passou a acreditar na própria lenda e decidiu enfrentá-los. Agora, só um milagre ou um cataclisma o devolverão ao Palácio Guanabara.

O afastamento de Witzel dá a Bolsonaro & filhos a chance de colocar o Rio de Janeiro no embornal da Expedição Brasília 2022, que pretende reeleger o seu patriarca. Ainda mais desconhecido que o titular, o governador em exercício, Cláudio Castro, assume um Estado quebrado, dependente da União para prorrogar o Regime de Recuperação Fiscal. Nesse cenário, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) conversa com o novato, de olho compridíssimo na investigação das "rachadinhas" (que o envolve), à beira da denúncia. No fim do ano, será escolhido, pelo mandatário, o novo chefe da Procuradoria-Geral de Justiça, para o lugar de Eduardo Gussem. Um Ministério Público amigo seria, para o ex-patrão de Fabrício Queiroz, um sonho de chocolate.

Em sua perene paranoia, o presidente e seus filhos parlamentares debitam ao governador afastado – sem apresentar provas – reveses na área jurídica e policial do Rio. Como exemplo, destaca-se a denúncia – depois desmentida – de que um dos assassinos de Marielle Franco (PSOL) e de Anderson Gomes teria se dirigido à casa de Bolsonaro no dia do crime. Mesmo a investigação das "rachadinhas" conduzida pelo MP , órgão legalmente independente do Executivo, é vista como parte da perseguição supostamente movida por adversários contra o presidente da República. Não há, no entanto, nenhum indício de que Witzel tenha tentado influir nessas apurações. Nem contra, quando ainda era amigo do Planalto, nem a favor, depois do rompimento.

Um dos legados que o mandatário afastado deixou é uma coleção de episódios assustadores e/ou pitorescos. Vão da pregação do extermínio de suspeitos com "tiro na cabecinha" , como disse ao Estadão, à paixão por símbolos, como uma (até então não prevista no protocolo) faixa que mandou fazer para a posse, colocada na foto oficial por um truque de computador. Outra marca de Witzel foi o governo atrapalhado, marcado pela exaltação da confronto armado com criminosos e por uma relação conflituosa com a Assembleia – um risco para um governo sem base no Legislativo

Houve ainda a repetição da ambição de outros governadores do Rio, com o lançamento precoce de sua pré-candidatura à Presidência, que levou ao rompimento com Bolsonaro. O naufrágio em meio a um complexo escândalo de corrupção na saúde, cheio de elementos que fizeram a fama da Lava Jato, como delação premiada e dinheiro vivo –R$ 8,5 milhoes – atribuído a um ex-secretário, fecharam o quadro.

Para o presidente Jair Bolsonaro, o afastamento judicial, por 180 dias, que tende a se tornar permanente com o impeachment de Witzel, é mais uma boa notícia. Além de abrir caminho para a aproximação com o novo governador, livra-o de um adversário e ex-aliado incômodo. Ele poderia disputar algum espaço na extrema direita e nas redes sociais, por suas semelhanças com o chefe do Planalto. Foi com o papel de extremista do conservadorismo que pregava bala & vala para a bandidagem, além de combate à corrupção, que o governador chegou ao poder. Aparentemente, não entendeu que era Bolsonaro o beneficiário direto desse discurso – WW foi basicamente um carona da glória do capitão. Tentou construir uma candidatura difícil a presidente, atolou-se em um governo acidental e sem projeto – e pareceu regredir ao estágio de moda de internet já superado. Agora luta, sozinho e sem muitas chances, por seu mandato.

O máximo que ouviu foi ressalvas de juristas quanto à decisão inicial de afastamento, por ter sido monocrática, do ministro Benedito Gonçalves. Com a validação da suspensão pela Corte Especial do STJ, Witzel saiu do grupo.