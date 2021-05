Depoimentos da CPI atestam que governo não cuidou da vacina

Com os depoimentos de Dimas Covas, do Butantan, Antonio Barra Torres, da Anvisa, e Carlos Murillo, da Pfizer, a CPI da Covid já tem bem documentada e estruturada a narrativa de como o presidente Jair Bolsonaro e seu governo não cuidaram da vacina. É o que avalia a jornalista Eliane Cantanhêde em mais um episódio da série 'Por dentro da CPI'. A colunista do Estadão afirma ainda que o depoimento do diretor do Instituto Butantan deixa claro o quanto o instituto insistiu para o governo federal negociar e adquirir a Coronavac.

