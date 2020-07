Depoimento: Trabalhei com excepcionais jornalistas, e Gilles Lapouge foi um deles

Tive a sorte na minha carreira de trabalhar com alguns excepcionais jornalistas, e Gilles Lapouge foi um deles. Sem que ele soubesse, tomei dele uma das lições mais humilhantes. Foi na cobertura da primeira viagem do Papa João Paulo II à Polônia, em 1979. Na época, um dos maiores eventos de mídia: o papa polonês, recém-eleito (outubro de 1978) numa visita de fato histórica a um país comunista. Eu fazia dupla com o também saudoso Araujo Neto, pelo Jornal do Brasil, e me esforçava em tentar trazer nos textos de reportagens a abrangência e profundidade do significado daquela visita papal. Lendo o que Lapouge escrevia sobre o mesmo evento, sentia-me muitíssimo inferior à cultura, capacidade analítica e interpretação do que ele era capaz de trazer sobre religião e política, sobre o papel da personalidade na História, sobre a importância do símbolo, das emoções políticas, do peso daquilo que historiadores franceses como Fernand Braudel chamaram de “long duree”.

Gilles foi para mim a grande lição de como um romancista e intelectual genuíno era capaz ao mesmo tempo de “traduzir” para o público um momento que se desenrolava diante de nossos olhos. Impossível concorrer com aquela demonstração jornalística de cultura e sensibilidade. Além disso, era um homem excepcionalmente generoso e paciente com os mais jovens do que ele, como eu. E formava em Paris uma dupla maravilhosa com o também inesquecível Reali Junior. Posso imaginar os dois juntos hoje, em algum lugar lá em cima, trocando as gargalhadas abertas e sinceras que eram também o jeitão deles. É um mundo que foi embora.