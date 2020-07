Depoimento: ‘Lapouge escreveu a história do mundo com elegância e maestria’

Um olhar de amplitude, conhecimento e fina sensibilidade sobre o mundo se fecha com o falecimento do jornalista e escritor francês Gilles Lapouge, aos 96 anos de idade. Correspondente por 70 anos do Estadão em Paris, ele foi uma fonte permanente e segura para a formação de sucessivas gerações de leitores no Brasil, que passaram a compreender por meio de seus textos as complexas transformações globais do nosso tempo.

Apaixonado pelo nosso País, onde chegou em 1950, a convite do jornalista Júlio Mesquita Filho, publicou de modo ininterrupto ao longo da vida. E foram mais de 10 mil textos assinados no jornal que chamava de seu e do qual tornou-se uma referência de informação iluminista. Profícuo, ao lado do jornalismo econômico e da correspondência internacional dedicou-se à literatura, deixando-nos 25 livros, cinco deles dedicados a suas impressões sobre o país que o empolgou à primeira vista. O de estreia, Equinoxiales, narra a sua decisão de deixar a França para conhecer o Bras il.

Analista de humor refinado, abordagens originais e posicionamentos de aclamado bom senso, Gilles Lapouge escreveu a história do mundo em que vivemos com elegância e maestria.

Aos filhos Benoit, Laure-Marie, Mathilde e Jerôme, a seus amigos e colegas do Estadão e aos incontáveis leitores amealhados ao longo de uma vida inteira de atividade jornalística e literária, as nossas sinceras condolências pela perda do grande Gilles Lapouge.

