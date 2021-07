Democracia não tolera arroubos autoritários; leia análise

Vivemos num país onde militares temem a democracia. Esse medo nos legou um golpe de Estado e duas décadas de autoritarismo de farda. Só foi apaziguado por uma complexa equação que combinou anistia geral e irrestrita, amplas benesses funcionais e sua tardia submissão ao poder civil, consagrada na criação do Ministério da Defesa. Mas o incômodo com a democracia permaneceu latente entre muitos oficiais, volta e meia eclodindo em homenagens à ditadura ou manifestações políticas esparsas. Ainda assim, a cúpula das Forças Armadas manteve seu senso republicano.

O equilíbrio começou a ruir quando os militares ganharam influência desproporcional no governo Michel Temer. Um ano após autorizar as Forças Armadas a intervir na segurança pública do Rio, por meio de Garantia da Lei e da Ordem, o presidente foi cooptado a oficializar um general da reserva como ministro da Defesa, rompendo o princípio da primazia do poder civil. Não parece coincidência que, no mesmo contexto, o Comandante do Exército sentiu-se à vontade para atentar publicamente contra o equilíbrio de poderes nas redes sociais.

Leia Também Em resposta à ameaça de Braga Netto, presidentes de partidos querem enterrar ideia do voto impresso

Em 2018, temendo que as urnas trouxessem mais um mandatário indesejado, os militares cerraram fileiras em apoio ao único candidato que sempre desprezou a democracia, o capitão reformado Jair Bolsonaro. Voltariam ao poder sem os custos do autoritarismo explícito e assegurariam o atendimento de suas demandas, ideológicas ou paroquiais. Deu certo: há dois anos, a Esplanada vem sendo ocupada por 6 mil militares em cargos civis, inclusive no primeiro escalão.

Mas esses militares seguem com medo da democracia. Sabem, afinal, que é um sistema que não tolera arroubos autoritários e que tende a punir a corrupção e a incompetência. Diante do trabalho desastroso como sócios majoritários do governo, do enfrentamento à pandemia à preservação ambiental, só lhes resta bradar contra o povo nas ruas e surfar na tese golpista da fraude eleitoral

Não nos enganemos: os medrosos do Planalto, apesar de mais agressivos, são cada vez menos numerosos. Gritam tanto porque sabem que voltarão à caserna muito em breve, para cumprir, bem ou mal, a real missão que Constituição lhes atribuiu. A mesma democracia que permitiu que os militares fossem testados politicamente os reprovará, com distinção e louvor.

* CIENTISTA POLÍTICO E PROFESSOR DA FGV EAESP