Decreto sobre orçamento secreto não estabelece o dever de identificar parlamentar; leia análise

Desde maio, O Estado de S. Paulo tem veiculado uma série de reportagens que ficou conhecida como orçamento secreto por trazer fortes indícios de que uma grande fatia do orçamento público estaria sendo alocada de modo irregular durante o processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual para beneficiar parlamentares alinhados aos interesses do Palácio do Planalto ou da cúpula do Poder Legislativo.

Esse expediente ocorreria por meio das chamadas emendas de relator, em detrimento da transparência, da eficiência e da moralidade que devem pautar todos os atos relacionados ao gasto de dinheiro público.

Isso porque parcela significativa do orçamento estaria sendo informalmente direcionada por deputados e senadores, sem transparência e sem demonstração dos critérios objetivos que deveriam ensejar essas despesas. Congressistas fiéis seriam assim retribuídos com a possibilidade de indicar – em sigilo – o destino de vultosos recursos somente com base em seus próprios interesses, sem observar os critérios técnicos e socioeconômicos exigidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Vale lembrar que neste ano o próprio presidente da República vetou um trecho da atual LDO que permitiria a deputados e senadores indicar livremente o destino das emendas de relator precisamente sob a justificativa de risco de violação à impessoalidade, ou seja, de que o dinheiro fosse utilizado para apenas satisfazer seus interesses particulares.

Em resumo, dezenas de bilhões de reais estariam sendo utilizados para institucionalizar a cooptação de apoio parlamentar e ampliar ainda mais a vantagem dos incumbentes alinhados, sem nenhuma métrica de aferição da eficiência do gasto público e com fortes indícios de superfaturamento na execução dos recursos em determinados casos.

Nesta quarta-feira, após decisões da ministra Rosa Weber que apontaram para diferentes irregularidades no esquema, o governo editou um decreto que poderia dar mais transparência para emendas de relator, mas que na prática menciona apenas as solicitações que as justificaram, sem estabelecer o dever de identificar o parlamentar demandante.

Esse ponto é importante porque a resolução do Congresso Nacional que pretende passar a regular o assunto estende, indevida e indefinidamente, a agentes públicos e entidades da sociedade civil a prerrogativa de solicitar emendas de relator, o que pode manter oculta a verdadeira identidade de deputados e senadores que eventualmente tenham articulado essas demandas.

Além disso, tal como a resolução do Congresso, o decreto pode ser questionado na medida em que mantém a distorção da disciplina estabelecida pela Constituição Federal para as emendas de relator, que deveriam servir apenas para correção de eventuais erros ou omissões, e não para a livre alocação de recursos em ações e programas governamentais.

As graves implicações das denúncias relevadas pelo chamado Orçamento Secreto não apenas para o sistema político brasileiro, mas também para o processo de tomada de decisão sobre políticas públicas e a integridade da máquina pública em todos os níveis federativos, demandam que o Supremo Tribunal Federal e a sociedade brasileira permaneçam firmes e vigilantes para corrigir desvios e garantir transparência e eficiência no uso das emendas parlamentares.

* CIENTISTA POLÍTICO E ADVOGADO, DIRETOR-EXECUTIVO DO TRANSPARÊNCIA PARTIDÁRIA E MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA TRANSPARÊNCIA BRASIL