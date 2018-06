Declaração de general protagoniza debate sobre Lula a horas do julgamento

A declaração do comandante do Exército Brasileiro, general Villas Boas, protagonizou o debate sobre o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais desde a meia-noite de hoje, aponta levantamento da Diretoria de Análise de Políticas Públicas (Dapp) da Fundação Getulio Vargas (FGV), feito com exclusividade para o Broadcast Político/Estadão.

A expectativa sobre o julgamento do habeas corpus preventivo de Lula, marcado para hoje no Supremo Tribunal Federal (STF), mobilizou 302 mil menções no Twitter sobre o ex-presidente e a sessão desta quarta no Supremo. A quantidade representa o maior volume diário de citações a Lula e ao julgamento desde janeiro, quando o petista foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região (TRF-4).

+ Presidenciáveis se dividem sobre declarações de comandante do Exército

Do total de 407 mil menções sobre o julgamento de Lula da 0h de terça às 11h desta quarta, 106,7 mil fazem referência à fala de Villas Bôas. Os comentários também citam o debate sobre intervenção militar e a sugestão de interferência das Forças Armadas nos poderes democráticos.

+ Declaração de Villas Bôas expressa posição do alto comando do Exército

"A repercussão da presença de um comandante do Exército na condução opinativa sobre um julgamento foi polarizada, opondo políticos e influenciadores que questionam a legitimidade do pronunciamento de Villas Bôas e atores contra Lula que elogiam as Forças Armadas e, para além de defender a prisão do petista, manifestam repúdio à classe política, ao STF e às instituições brasileiras em geral", diz o relatório da FGV, que acompanha em tempo real nesta quarta-feira a repercussão do julgamento de Lula entre internautas.

+ Jungmann diz que chance de golpe militar é de 'menos um'

Contra e a favor. As hashtags (marcações na rede social a uma determinada expressão) contra Lula superam aquelas promovidas a favor do petista. Enquanto a expressão #lulalivre tem 10,8 mil referências desde a 0h de terça, a tag #lulanacadeia está com 21,5 mil citações no mesmo período. Já a hashtag #stfvergonhanacional tem 4,7 mil menções.

+ 'Tentar impor nossa vontade é o que menos precisamos', diz comandante da FAB

Ainda segundo o levantamento da FGV, os dois principais atores do STF vinculados ao debate são Gilmar Mendes (10,3 mil tuítes), por conta da previsão de voto favorável a Lula, a presidente da corte, Cármen Lúcia (11,6 mil menções), e a ministra Rosa Weber, identificada como incógnita na definição do placar final do julgamento (3,4 mil tuítes).