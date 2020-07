Debate virtual discute impacto da pandemia de covid-19 na política brasileira

Os cientistas políticos Carlos Pereira, colunista do Estadão, Maria Hermínia Tavares, Sérgio Abranches e Marcus André Melo, além do jornalista Pedro Doria, vão debater como fica a política em meio à pandemia do novo coronavírus. O evento virtual, com mediação do jornalista Daniel Bramatti, do Estadão, será transmitido pelo Youtube da FGV na sexta-feira às 10h.

O pano de fundo para a discussão será pesquisa feita por Pereira com apoio do Estadão. O estudo, via questionários de whatsapp, foi feita em duas rodadas: entre os dias 28 de março e 04 de abril e entre 28 de maio e 05 de junho. Os resultados mostram que a média da avaliação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia, que já era baixa, caiu ainda mais desde a primeira coleta de dados.

Entre os temas que serão discutidos no webinar estão: Quais os determinantes desses resultados? Até que ponto a preferência político-ideológica e identitária interfere no apoio as medidas de isolamento social e na avaliação do presidente? Será que a exposição significativamente maior a casos de Covid-19 com graus variados de gravidade interfere na decisão de voto para presidente?

O estudo de Pereita também mostra que a maioria dos brasileiros continua a dar apoio total ou parcial ao isolamento social. No início da pandemia, essa questão esteve em torno de debate entre Bolsonaro e os governadores.