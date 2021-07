Debate ‘Primárias’ reúne Ciro, Leite e Mandetta

A saída para a crise sanitária da covid-19 e o caminho até a retomada econômica estarão em debate nesta quinta-feira, às 18h30, na primeira edição do programa Primárias. Organizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e pelo Estadão, o evento reúne três presidenciáveis do chamado centro democrático para um confronto de ideias. São eles o ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o ex-ministro da Saúde e ex-deputado Luiz Henrique Mandetta (DEM).

Ao todo, o debate, que começa às 18h30, terá 1h30 de duração, dividido em quatro blocos. Os participantes responderão a perguntas de jornalistas e farão perguntas entre si. A mediação será feita pelo cientista político Luiz Felipe d’Avila, presidente do CLP.

O formato é inspirado na “superterça”, um dos eventos mais importantes nas prévias para a eleição presidencial nos Estados Unidos. O Primárias ocorrerá no Teatro D, em São Paulo, sem plateia e com medidas sanitárias como uso de máscaras, medição de temperatura e distância mínima de 1,5 metro entre os participantes.

A um ano e quatro meses da próxima eleição presidencial, o debate ocorre em um momento em que partidos de centro buscam possíveis candidatos e tentam formar consensos em torno de um projeto nacional. Pesquisa do instituto Ipec, divulgada na sexta-feira passada, mostra 49% das intenções de voto para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, com 23%.

“O momento em que vivemos exige pensar o Brasil sem extremismos com pessoas que tenham o compromisso com a democracia e com reformas cruciais para o País”, disse d’Avila sobre a realização do debate. “O evento contribui com o debate e mostrar que temos boas opções políticas para pensar soluções para o Brasil.”

O debate será transmitido no site do Estadão e nas redes sociais do jornal.

Gestão. O CLP, criado pelo próprio d’Avila em 2008, tem como um de seus temas centrais – uma espécie de agenda mínima – a retomada do crescimento do País e a redução do impacto da atual crise nos Estados e municípios. Como uma das ferramentas para esse trabalho ele criou, entre outros, o Ranking de Competitividade dos Estados e o Ranking Municipal. Outro foco é a boa gestão do setor público.

